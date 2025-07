Non trovano conferme le voci di presunti interessi dei nerazzurri per alcuni portieri, a prescindere dal destino di Sommer

Negli ultimi giorni si è parlato anche di portieri in casa Inter: il presunto interesse del Galatasaray per Sommer, l'accostamento dei nerazzurri a Ter Stegen e non solo. Voci che non trovano riscontri concreti, anche perchè in viale della Liberazione è già stata presa una decisione importante per il futuro.