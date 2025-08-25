"Per il secondo debutto nerazzurro della vita a San Siro, 18 anni dopo la prima volta, Cristian Chivu ha tirato fuori il baule dalla soffitta e preso tutto ciò che serve all’Inter: servono certezze in questa epoca di cambiamenti. Ha esibito orgoglio interista, ha ribadito fiducia nella squadra che è e che verrà, ha spazzato come Acerbi quando si parlava di mercato. Anzi, ha mostrato pieno allineamento con i dirigenti, che cercano ancora un difensore e hanno sposato una svolta giovanilista", scrive La Gazzetta dello Sport.