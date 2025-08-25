Esordio questa sera a San Siro per l'Inter di Chivu che affronterà il Torino nella prima di campionato. In conferenza idee chiare per il tecnico che vuole dimostrare di essere pronto per questa grande sfida.
Inter stretta attorno a Chivu. Club convinto del tecnico che ha lanciato le prime frecce
"Per il secondo debutto nerazzurro della vita a San Siro, 18 anni dopo la prima volta, Cristian Chivu ha tirato fuori il baule dalla soffitta e preso tutto ciò che serve all’Inter: servono certezze in questa epoca di cambiamenti. Ha esibito orgoglio interista, ha ribadito fiducia nella squadra che è e che verrà, ha spazzato come Acerbi quando si parlava di mercato. Anzi, ha mostrato pieno allineamento con i dirigenti, che cercano ancora un difensore e hanno sposato una svolta giovanilista", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Col sorriso sornione, ha pure lanciato qualche freccia appuntita contro l’accampamento nemico: sono state dirette a Conte, Oriali e anche ai tanti scettici secondo i quali il romeno non sarebbe ancora pronto per questo ruolo. Né la società né lui, però, dubitano minimamente e la conferenza di vigilia prima della sfida al Toro di stasera è servita a ribadirlo: l’Inter tutta si stringe attorno a Chivu e l’allenatore rilancia nel proposito bellicoso per la nuova stagione. Ha spremuto i suoi per 4 settimane con l’idea di togliere dai muscoli e dalla mente il ricordo delle ultime delusioni", aggiunge Gazzetta.
