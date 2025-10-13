"In questa storia, l’Inter ha avuto un grande merito che ha sempre declinato nel modo giusto: su Pio ci ha visto lungo e si è mossa di conseguenza. Dal 2014, quando ha messo le mani sul più piccolo dei tre fratelli nati a due passi da Napoli e cresciuti a Brescia — investendo peraltro anche sugli altri due, Salvatore e Sebastiano, oggi rispettivamente allo Spezia e al Cagliari. Fino all’ultimo rinnovo firmato la scorsa primavera, dopo il prestito biennale allo Spezia.