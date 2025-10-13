Il bomber fatto in casa dell'Inter sta attirando su di sé le lusinghe di tutti. Pio Esposito sa come farsi notare: replicando le prestazioni convincenti sfoderate con l'Inter anche in nazionale. Il club nerazzurro se lo coccola ed è pronto a blindarlo ulteriormente. Si legge sul giornale in edicola stamattina:
GdS – L’Inter su Pio Esposito ha sempre avuto un grande merito. Marotta e Ausilio…
"In questa storia, l’Inter ha avuto un grande merito che ha sempre declinato nel modo giusto: su Pio ci ha visto lungo e si è mossa di conseguenza. Dal 2014, quando ha messo le mani sul più piccolo dei tre fratelli nati a due passi da Napoli e cresciuti a Brescia — investendo peraltro anche sugli altri due, Salvatore e Sebastiano, oggi rispettivamente allo Spezia e al Cagliari. Fino all’ultimo rinnovo firmato la scorsa primavera, dopo il prestito biennale allo Spezia.
Rientrato alla casa madre, Pio ha autografato un contratto fino al 2030. Il suo stipendio è salito dai circa 300mila euro percepiti in precedenza (con scadenza 2027) al milione attuale. Beppe Marotta e Piero Ausilio, presidente e ds nerazzurri, hanno confezionato un affare ma è logico ipotizzare che club e giocatore in futuro, magari alla fine di questa stagione, possano sedersi a ridiscutere i termini dell’accordo. Lo stipendio potrà raddoppiare o poco più, diciamo tra i 2 e i 2,5 milioni".
