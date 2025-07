"Il prototipo ideale è quello di Barella, da sempre capace di proiettarsi in avanti e inserirsi con qualità, ma anche capace di strappare il pallone agli avversari, inseguire l'uomo e impostare l'azione in rapidità. Un profilo che alla lunga potrà assomigliare al sardo è quello di Sucic, come del resto si è visto nelle apparizioni del croato al Mondiale per club. L'ex Dinamo Zagabria può reggere il confronto con gli avversari, ma non si tira indietro quando c'è da piazzare l'imbeccata o infilarsi nello spazio per far male come dimostrato in Croazia".