Marco Macca Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 10:46)

L'edizione odierna di Repubblica racconta i primi allenamenti dell'Inter in terra USA in preparazione dell'esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey. Scrive il quotidiano:

"Nella corsa all’oro nell’Ovest degli Stati Uniti, l’Inter va in cerca di conforto, dopo una stagione in cui ha seminato tanto e raccolto nulla. Un buon segnale: il capitano Lautaro Martinez, che guadagna quattro volte rispetto al suo allenatore, è arrivato a Los Angeles in anticipo, e si danna nel lavoro in palestra".

"Anche il coinquilino d’area Thuram ha azzerato il riposo per esserci subito. E mentre Taremi è bloccato in Iran per la chiusura di cieli e aeroporti, Chivu potrà lavorare con i suoi compagni, compresi il giovane Luis Henrique e l’altro nuovo arrivato, Sucic, che ha sorpreso per tecnica e grinta".

(Fonte: Repubblica)