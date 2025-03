"Una serata che lascia tutto come prima, però poteva diventare famosa come quella del derby ribaltato nel finale. L’Inter non domina semplicemente l’Udinese, di più. L’arbitro potrebbe decretare il ko tecnico dopo un’ora, il 2-0 di Arnautovic e Frattesi è una menzogna. Poi i cambi di Inzaghi inducono al rilassamento i suoi, quelli di Runjaic restituiscono orgoglio e gioco fin lì sepolti chissà dove. E comincia un altro match che l’Udinese potrebbe anche far suo, se Sommer non entrasse nella cabina telefonica di San Siro per travestirsi da Superman e opporsi a Lucca e soprattutto Solet che Superman lo è davvero. Il 2-1 è uno di quei risultati leggibili come in un caleidoscopio: niente da dire sul successo dell’Inter, ma niente si sarebbe detto in caso di pari. La morale è doppia. Per lo scudetto è definitivamente lotta a due con il Napoli. Per il futuro, da evitare accuratamente un “down” così, come se quasi tutti gli interisti avessero già la testa altrove: dovrebbe essere chiaro che ormai non è finita finché non è finita", scrive La Gazzetta dello Sport.