Nella conferenza stampa post Consiglio d'Amministrazione, Beppe Marotta ha elencato le linee guida che Oaktree ha affidato alla dirigenza nerazzurra. Maggiori investimenti, svecchiare la squadra e fare chiarezza sullo stadio. "Strategie di campo e scrivania, più investimenti e più ricavi. Dopo 9 mesi di gestione, l'Inter di Oaktree è ambiziosa come lo Zio Sam, con quel dito puntato che indica la strada. È l'Inter americana, come forse mai era stata sino a questo momento. Un'Inter che non ha paura di cambiare registro e di scegliere una linea diversa", sottolinea il Giornale.

"È rischioso abbandonare la strada vecchia per quella nuova, soprattutto scegliendo profili giovani da inserire in rosa e se gli investimenti sui parametro zero negli ultimi anni hanno portato successi in campo e nella contabilità. Ma l'Inter non sconfessa se stessa né Seneca, per cui dipende dal futuro chi non realizza il presente. Anzi: «La filosofia sarà di investire su profili giovani che siano anche asset patrimoniali». Una concezione che riecheggia, lì nella pancia del Meazza dove è pronunciata, con quell'approccio americano che strizza l'occhio ai vicini di casa del Milan".