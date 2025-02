In realtà, i problemi si estendono a tutti i reparti, frutto di una stagione estremamente impegnativa e di una serie di infortuni. L’Inter paga anche una rosa un po’ matura e la mancanza di alternative valide in certi ruoli. Questo insieme di fattori ha condotto alle difficoltà attuali, che si traducono in una manovra troppo lenta e in una gestione debole delle ripartenze avversarie.