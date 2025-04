Inter, talismano Arnautovic: il dato interessante quando l’austriaco è titolare

Davanti agli occhi dei tifosi ci sono ancora il gol e l'assist siglati contro il Cagliari. La speranza è che domani facciano spazio a nuovi ricordi positivi legati all'esperienza stagionale di Marko Arnautovic. L'Inter si aggrapperà anche all'austriaco, complice l'assenza di Thuram, per provare a scardinare la difesa del Bologna. E il dato, in attesa di capire cosa deciderà Inzaghi, è piuttosto interessante. Lo riporta TuttoSport in edicola oggi:

"Va detto che Arnautovic funge da talismano anche perché quando lui comincia la gara, l’Inter finora la finisce sempre allo stesso modo: aggiungendo tre punti alla classifica. Con Marko in campo dal primo minuto si vince - e bisognerà pure attaccarsi un po’ alla cabala in questa Pasqua. Oltre che al fatto che al fianco dell’austriaco agirà Lautaro, di questi tempi una certezza. Le formule magiche Inzaghi dovrà tirarle fuori semmai per cercare di fare invertire la tendenza a Correa e Taremi, che nelle ultime uscite non è che abbiano dato chissà quale apporto alla squadra. Con Thuram fuori dai giochi per i prossimi match, Lautaro da preservare e Arnautovic che non può certo giocare minutaggi da maratoneta, da loro ci si aspetta di sicuro qualcosa di più.