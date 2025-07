Manca poco all'inizio della nuova stagione dell'Inter. Dopo le vacanze al termine del Mondiale per Club, la settimana prossima la comitiva nerazzurra si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare i lavori.

"Mercoledì la prima fetta di giocatori nerazzurri inizierà a sudare ad Appiano, nel dettaglio il gruppo di infortunati che ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro americano: Calhanoglu-Bisseck-Pavard-Zielinski. Il resto della truppa, rimasta fino all’eliminazione con il Fluminense, si radunerà invece sabato per la partenza vera e propria della stagione. Inizierà nei fatti l’era Chivu, dopo la coda della competizione Fifa in cui il tecnico romeno ha iniziato a prendere familiarità con la nuova realtà. Rispetto alla concorrenza, che ha iniziato a lavorare prima, i nerazzurri hanno meno tempo per prepararsi, ma si cercheranno comunque di inserire amichevoli di prestigio per la squadra di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il calendario è stato, di fatto, stilato. Dopo una prima sgambata in famiglia ad Appiano prevista per il 3 agosto, l’8 ci sarà la prima sfida vera e proprio, allo Stade Louis II di Montecarlo, contro la nuova squadra di Paul Pogba allenata dall’austriaco Adolf Hütter. Contro il Monaco, l’Inter Inzaghiana si era già scatenata a San Siro nell’ultima gara dello scorso girone di Champions, in una delle notti in cui la squadra di Simone si era espressa ai più alti livelli (risultato 3-0, tris di Lautaro). Dopo 4 giorni, il 12 agosto, in cantiere la sfida a Monza, contro la squadra ora allenata da Paolo Bianco e appena retrocessa in B. Dopo Ferragosto, il 16, appuntamento allo stadio San Nicola di Bari contro i greci dell’Olympiacos. Poi sarà calcio vero", aggiunge il quotidiano.