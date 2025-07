L'esterno camerunense può diventare una soluzione low cost per i nerazzurri in caso di cessione dell'olandese

Negli ultimi giorni è tornata a circolare la voce di un interessamento dell'Inter per Jackson Tchatchoua , esterno camerunense del Verona. Un profilo già monitorato in passato, ma per il quale non si è mai andati oltre a un semplice sondaggio.

La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare in caso di partenza di Denzel Dumfries, per il quale non mancano le pretendenti. Così scrive L'Arena: "Occhio all'Inter per Jackson Tchatchoua. Il laterale camerunense era finito nel mirino dei nerazzurri già a giugno. Ma le voci poi si erano spente. Adesso, la possibile partenza di Denzel Dumfries potrebbero riaprire la pista che porta a Tchatchoua, valutato nonmeno di dieci milioni da parte dell'Hellas. A oggi, però, non c'è nulla di caldo".