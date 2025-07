"Al raduno di oggi sono attesi tutti i giocatori nella rosa nerazzurra, da capitan Lautaro e i veterani come Barella, Bastoni e Dimarco fino ai nuovi arrivati Sucic, Luis Henrique e Bonny. Il francese acquistato dal Parma ha preso le misure con la nuova casa già mercoledì scorso, insieme a Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski, ovvero i giocatori che non hanno partecipato al Mondiale per Club di giugno per problemi fisici. I quattro in questi giorni hanno lavorato sul campo seguendo un programma personalizzato e durante il ritiro si aggregheranno progressivamente al gruppo. Che di fatto comincerà ad allenarsi agli ordini di Chivu da lunedì in poi: oggi e domani sono in programma i test fisici e atletici", spiega La Gazzetta dello Sport.