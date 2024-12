Tra i più presenti - dietro solo a Sommer e Mkhitaryan - il francese continua a segnare: è in corsa per il titolo di capocannoniere

In 14 partite di Serie A, 'Tikus' ha messo a segno 10 gol, abbandonando il ruolo di spalla per diventare il protagonista principale, come un Robin che si trasforma in Batman.