Non è stata una giornata fantastica per l'Inter. A cominciare dalla coppia d'attacco che, salvo il gol di Thuram, ha offerto ben poco

Non è stata una giornata fantastica per l'Inter e per i suoi uomini chiave. A cominciare dalla coppia d'attacco che, salvo il gol di Thuram del provvisorio 2-0 a Parma, ha offerto ben poco alla squadra. Scrive il Corriere dello Sport: