Inter, Thuram a lavoro nel giorno libero: doppio obiettivo verso Napoli

Thuram, ancora alle prese con problemi alla caviglia sinistra, non punta solo alla convocazione per la trasferta al Maradona, ma vuole arrivarci al massimo della condizione. Determinato a essere protagonista e non solo una presenza marginale a causa della forma fisica non ottimale, come accaduto nel derby d’Italia contro la Juventus, il francese sta lavorando con impegno per tornare in piena efficienza.