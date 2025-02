"Da oggi a venerdì, data della partenza verso Sud, sono previsti tre allenamenti completi per iniziare a lucidare la migliore formazione possibile al netto dei tanti infortuni. Thuram non sente più il dolore alla caviglia sinistra che lo ha azzoppato sin dal naufragio di Firenze. Dopo aver partecipato per metà all’allenamento di lunedì, oggi o domani potrebbe tornare definitivamente in gruppo. Si aspetta il via libera per poi riprodurre a Napoli l’attacco delle notti magiche, la ThuLa che manca dall’inizio proprio dal 6 febbraio al Franchi. Le punte alle loro spalle non hanno certo la stessa efficienza e non sarà il capolavoro di ieri di Arnautovic a cambiare lo stato dell’arte: l’austriaco tornerà in panchina assieme a Taremi, e probabilmente pure a Correa. Lo stesso Toro ieri è stato risparmiato: in questo strano mese, ha sentito parecchio la mancanza del gemello francese, ma ha messo la testa al momento giusto contro il Genoa", aggiunge il quotidiano.