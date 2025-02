Deciso l’attacco anti-Napoli in casa Inter: il Corriere dello Sport annuncia le scelte di Simone Inzaghi per il big match scudetto

Deciso l’attacco anti-Napoli in casa Inter. Il Corriere dello Sport annuncia le scelte di Simone Inzaghi per il big match scudetto in programma domani alle 18 al Maradona. “A Napoli, in qualsiasi caso, Lautaro Martinez giocherà e sarà più fresco dopo il turno di riposo in Coppa Italia.