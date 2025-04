"Di quella squadra, a tre anni di distanza, vanno in campo quattro uomini: Barella, Calhanoglu e curiosamente la stessa coppia d’attacco di allora, Lautaro-Correa. Un calcio alla scaramanzia. Inzaghi guarda oltre. Ci sono tre trofei da giocarsi in 41 giorni, l’obiettivo è arrivare a quota 60 partite. Ci vuole un fisico bestiale, certo. Ma serve anche un’attenzione al lavoro e una predisposizione mentale fuori dal comune. L’Inter del 2010 rispose al sorpasso della Roma in campionato: cosa vuoi che sia un aggancio momentaneo, in fondo?".