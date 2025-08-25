L'Inter fa il suo esordio in campionato questa sera contro il Torino. Chivu dovrà fare a meno degli squalificati Calhanoglu e Pio Esposito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, tocca alla ThuLa col Torino ma Bonny scalpita. Ecco chi ha vinto il ballottaggio in regia
news
Inter, tocca alla ThuLa col Torino ma Bonny scalpita. Ecco chi ha vinto il ballottaggio in regia
L'Inter fa il suo esordio in campionato questa sera contro il Torino. Chivu dovrà fare a meno degli squalificati Calhanoglu e Pio Esposito
"Chivu riparte dal 3-5-2 inzaghiano e dalla coppia Thuram-Lautaro, con Esposito squalificato e Bonny che scalpita per il suo primo appuntamento con San Siro. In regia, senza Calhanoglu pure lui squalificato, Barella sembra aver vinto il ballottaggio con Sucic, che farà la mezzala destra. Per il resto nessun’altra faccia nuova dall’inizio: non per nulla, dopo una stagione senza trofei, con un mercato all’insegna dei giovani (età media 21,4) e un tecnico partito dall’Under 14, l’Inter è attesa al varco", riporta il Corriere della Sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA