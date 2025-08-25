"Chivu riparte dal 3-5-2 inzaghiano e dalla coppia Thuram-Lautaro, con Esposito squalificato e Bonny che scalpita per il suo primo appuntamento con San Siro. In regia, senza Calhanoglu pure lui squalificato, Barella sembra aver vinto il ballottaggio con Sucic, che farà la mezzala destra. Per il resto nessun’altra faccia nuova dall’inizio: non per nulla, dopo una stagione senza trofei, con un mercato all’insegna dei giovani (età media 21,4) e un tecnico partito dall’Under 14, l’Inter è attesa al varco", riporta il Corriere della Sera.