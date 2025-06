Inter, il settore giovanile sorride. Da Topalovic a Cocchi: tutte le gemme nerazzurre

"Lì a sinistra spinge il diciottenne la cui storia si racconta sulla pelle. Matteo Cocchi, ragazzo del 2007, è il terzino mancino titolare. Un elogio all’affidabilità. L’Inter l’ha preso dalle giovanili del Bologna e l’ha portato ad Appiano. Vive con Leonardo Bovo e appena può fila via in stazione: «Sono cresciuto a Molinella, un paese vicino Bologna. Da piccolo andavo con mio nonno a vedere le partite». Plasmato in una famiglia di portieri, suo padre ha vinto uno scudetto Giovanissimi con il Bologna nel 1989. Il suo mancino l’ha portato a debuttare in Champions contro il Feyenoord e a catturare nomee. L’ultima è “il nuovo Dimarco”, per via del ruolo e del piede. «So quello che si scrive sui social, ma tendo a concentrarmi su me stesso». Quest’anno 5 gol e 7 assist in 36 partite. È legato all’Inter fino al 2027".

"Il reparto coi fiori migliori. Il primo è Luka Topalovic, fantasista sloveno diciannovenne da 11 gol e 5 assist in 43 partite. Inzaghi gli ha regalato l’esordio a Como all’ultima giornata. Chi lo conosce bene e lo vuole proteggere scosta i paragoni come si fa con le tende quando la stanza ha bisogno di luce. «Kevin De Bruyne? Lo stile è quello, ma non esageriamo...». Matej Orazem, direttore tecnico del Domzale, ne aveva parlato così dopo averlo visto giocare la prima stagione da pro’. Luka è uno dei giocatori di maggior talento della squadra. Insieme a lui Giacomo De Pieri, 18 anni, esterno offensivo, una presenza tra i grandi contro il Monaco in Champions. Per lui 11 gol e 9 assist in 45 partite. Occhio anche in mezzo: qui brilla Thomas Berenbruch, 20 anni, due presenze in prima squadra. I compagni lo chiamano “Bellinbruch” giocando col suo cognome e il suo idolo, Jude. La prima volta che ha messo piede a San Siro aveva sei anni. Il debutto era questione di fede. Altri da tenere d’occhio: le punte Spinaccè, Mosconi e Lavelli, capitan Alexiou in difesa, Venturini e Mattia Zanchetta in mezzo, il figlio del mister. Il metronomo silenzioso che ha fatto girare la squadra tutto l’anno. Papà sarà stato fiero", analizza il quotidiano.