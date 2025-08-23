Dei nuovi acquisti dell'Inter fin qui di questa sessione di mercato, Petar Sucic, complice la squalifica di Calhanoglu, sarà l'unico volto nuovo in campo. Scrive su di lui Il Giorno:
Inter-Torino, Sucic sarà l’unico nuovo acquisto in campo: dovrà prendere in mano il centrocampo
"A San Siro, l’unico volto nuovo dal primo minuto dovrebbe essere Petar Sucic (nella foto), classe 2003, catapultato al centro della scena complice la squalifica del “figliol prodigo“ Hakan Calhanoglu. Il croato si è guadagnato la fiducia del tecnico già nel Mondiale per club, poi confermata nelle amichevoli estive".
"In principio mezzala, oggi regista: dovrebbe essere lui ad agire tra Barella e Mkhitaryan nel 3-5-2 che Chivu ha deciso di confermare almeno in avvio (prima di sviluppare un 3-4-1-2?). La sua interpretazione del ruolo sarà la vera novità della serata: meno geometrico e di appoggio rispetto a Calhanoglu, più mobile e d’inserimento, con il compito di dare respiro alla manovra senza snaturare troppo l’identità della squadra".
(Fonte: Il Giorno)
