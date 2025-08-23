"In principio mezzala, oggi regista: dovrebbe essere lui ad agire tra Barella e Mkhitaryan nel 3-5-2 che Chivu ha deciso di confermare almeno in avvio (prima di sviluppare un 3-4-1-2?). La sua interpretazione del ruolo sarà la vera novità della serata: meno geometrico e di appoggio rispetto a Calhanoglu, più mobile e d’inserimento, con il compito di dare respiro alla manovra senza snaturare troppo l’identità della squadra".