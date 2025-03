"Thuram dimostra subito che il suo allenatore alla vigilia aveva fatto un po’ di pretattica, dipingendo una condizione non buona del suo attaccante, che da qualche settimana non si allena al meglio per un problema alla caviglia. Il destro all’incrocio del francese somiglia molto a quello segnato nel suo primo derby ed è la scossa che serve all’Inter per prendere di petto un avversario che pressa alto e concede spazi. Per il Bayern c’è tempo: domenica c’è la sfida scudetto con l’Atalanta e prima della Champions l’Inter giocherà anche con Udinese, Milan in semifinale di Coppa Italia e Parma. Fare la cosa giusta non sarà sempre così facile".