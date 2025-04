"Il mancino azzurro è uscito precauzionalmente all'intervallo della gara del Tardini per un affaticamento alla coscia sinistra, ma le sue condizioni sembrano non preoccupare e c'è fiducia sul suo recupero. Ieri ha svolto un lavoro defaticante personalizzato e oggi, dopo la rifinitura alle 12 ad Appiano, se non ci saranno controindicazioni partirà per la Germania (a proposito, a causa della chiusura notturna dell'aeroporto di Monaco, l'Inter tornerà a Milano solamente mercoledì mattina)".