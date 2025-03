Stasera, quando Atalanta e Inter si affronteranno al Gewiss Stadium. Il Corriere della Sera presenta così la gara tra nerazzurre: "La primavera bussa alle porte, la Dea è reduce dalla storica vittoria in casa della Juve che l’ha rilanciata alla grande nella lotta scudetto. L’Inter arriva dalla doppia vittoria negli ottavi di Champions inframmezzata dalla rimonta adrenalinica sul Monza. Ma certi risultati recenti sono da inverno pieno, più che da corsa per il titolo. In casa la squadra di Gasperini non ha addirittura mai vinto nel 2025 (4 pareggi e 1 sconfitta, col Napoli). Lontana da San Siro l’Inter di Inzaghi dopo otto trasferte vincenti di fila, nelle ultime quattro ha raccolto due pareggi e due sconfitte".à

Atalanta-Inter è considerata una sfida non fatta per la noia con Inzaghi che ha vinto gli ultimi sette incroci contro Gasperini. "L'Inter ha avuto qualche ora in più del solito per recuperare dalla sfida col Feyenoord e grazie al turnover inzaghiano si ritrova con Lautaro, Barella e Bastoni sufficientemente riposati, oltre a Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram in crescita. L’assenza di Dimarco pesa sempre molto, come del resto quella dei cambi sulle fasce garantiti da Darmian e Zalewski, anche se Carlos Augusto è solido. A centrocampo la sola alternativa, dopo l’infortunio di Zielinski, è Frattesi. Ma l’unico ballottaggio, detto che anche De Vrij è out, è in difesa fra Pavard e Bisseck, con il francese favorito sul tedesco appena convocato per la prima volta in Nazionale", spiega sulla formazione milanese il quotidiano.