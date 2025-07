Il destino di Yann Bisseck potrebbe improvvisamente cambiare. Il difensore tedesco, inizialmente, era stato individuato dall'Inter come l'elemento da sacrificare per finanziare il mercato in entrata, considerate le tante offerte che sarebbero potute arrivare.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter ha diversi esuberi da piazzare, che potenzialmente potrebbero portare nei forzieri di viale Liberazione una cinquantina di milioni supplementari, e magari anche di più. Ovvio che non sarà semplice, ma riuscirci sarà come fare jackpot. Anche perché permetterebbe di trattenere Bisseck, ovvero l'elemento che il club nerazzurro aveva messo in preventivo di sacrificare per necessità".