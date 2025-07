Grandi manovre in casa nerazzurra, che puntano a inserire elementi giovani e di prospettiva in ogni settore del campo

Le manovre di mercato dell'Inter riguardano ogni zona del campo. Per quanto riguarda l'attacco, tutto dipenderà dal futuro di Taremi, fuori dai programmi tecnici e societari. L'idea è quella di sostituirlo con un calciatore dalle caratteristiche diverse per completare il reparto.

Tuttosport propone un nome giovane e interessante: "Un rinforzo arriverà pure in attacco dove Mehdi Taremi è in uscita (l'iraniano è stato offerto al Fenerbahçe): arriverà un trequartista di prospettiva, occhio in tal senso a Julio César Enciso, ritornato al Brighton dopo il prestito all'Ipswich Town".