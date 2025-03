I nerazzurri in questa stagione stanno riuscendo a rimanere competitivi in tutte le competizioni, così come 15 anni fa

Un'Inter ancora in corsa su tutti i fronti, con il sogno Triplete ancora lì, intatto. I nerazzurri di Inzaghi riprendono oggi il proprio cammino stagionale e nel frattempo i confronti con il 2009/10 proeguono inesorabili, seppur con tutta la scaramanzia del mondo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il gruppo è sintonizzato sulle frequenze giuste. Ed è più avanti rispetto alla stagione 2009-10, quella in cui il Triplete divenne realtà: più punti in campionato, stessa posizione in Coppa Italia e andamento nettamente migliore in Champions League. Come a dire: l'Inter ha costruito alla perfezione il suo sogno. Adesso è il momento di raccogliere".