L'Inter chiude una stagione intensa nel modo più amaro: sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il PSG, la più pesante della storia della competizione. Dopo aver perso anche Coppa Italia e campionato, i nerazzurri falliscono su tutti i fronti, arrivando scarichi nel momento decisivo. "Poteva essere tutto o niente. È stato niente, nel modo più doloroso. In una sorta di perfezione al contrario. All’Allianz Arena i nerazzurri sono crollati, perdendo 5-0 con il Psg una finale mortificante, in cui una squadra ha giocato a calcio e l’altra no. Due anni fa si erano arresi al City a Istanbul in modo assai più onorevole".