Archiviata la vittoria in campionato col Genoa, l'Inter domani è attesa dai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Un obiettivo "a cui teniamo" ha spiegato Simone Inzaghi, ma con Napoli e Feyenoord all'orizzonte, un ampio turnover è più che mai obbligato, anche in attacco. "Perché Lautaro sta giocando sempre e Thuram punta dritto su Napoli, per risolvere del tutto i problemi alla caviglia. Alcuni giocatori chiave, come Dimarco, Mkhitaryan hanno la spia della benzina accesa, mentre Calhanoglu è lontano dalla condizione migliore", spiega il Corriere della Sera.

"Uno scenario non ottimale, anche se le buone notizie non mancano. Acerbi ci ha messo tre mesi per recuperare da un infortunio, ma è tornato tirato a lucido, mentre Josep Martinez contro il Genoa si è confermato all’altezza di Sommer. E anzi non è detto che non possa dare qualcosa in più dello svizzero in prospettiva, visto che è stato l’acquisto principale (15 milioni)".