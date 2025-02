Nell'Inter che scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Genoa, non ci sarà la ThuLa. Dopo aver forzato con la Juve, Thuram rimarrà fuori per recuperare per il big match con il Napoli della prossima settimana. Toccherà a Lautaro trascinare la squadra.

"Tutto ruota intorno a Lautaro. Non ci può essere Inter in corsa per il bis scudetto senza che l’argentino si avvicini al suo standard realizzativo. Da tre stagioni il Toro supera quota 20 gol in campionato. Alla quarta, si è piantato: è fermo a 9, 13 centri in meno rispetto allo stesso punto del campionato 2023-24. Colpisce un dato, soprattutto: in un anno solare, ovvero da inizio marzo 2024 in poi, l’argentino ha firmato 10 reti in Serie A. Nello stesso arco temporale l’Inter ne ha segnate 84. Vuol dire che Inzaghi è stato bravo a fornire ai suoi altre chiavi per trovare la rete. Che Thuram prima e gli esterni poi sono riusciti a compensare il calo di Lautaro. Ma pensare che la cosa possa andare avanti e possa conciliarsi con un’Inter nuovamente tricolore, è scenario un po’ troppo ottimistico", ricorda La Gazzetta dello Sport.