"L'Inter si gioca il senso della stagione in una notte. Dopo aver perso la Supercoppa a Riad, è arrivata all'imbocco del rettilineo d'arrivo con tre traguardi in faccia: sfumato quello della Coppa Italia e, di fatto, anche quello del campionato, resta il bersaglio più grosso. Non è vero che la storia la scrivono solo i vincitori. Raggiungere la seconda finale di Champions in tre anni sarebbe già storia per un club che ne ha giocate 6 in tutta la sua vita, a prescindere dall'epilogo bavarese. Questa è la notte che può sublimare una stagione già positiva, per la competitività trascinata fino in fondo a tre competizioni e, soprattutto, per i milioni Uefa messi in cassa che agevoleranno il futuro del club".