È Marcus Thuram il peggiore in campo tra le file dell'Inter nella sconfitta di ieri sera contro la Fluminense che ha sancito l'eliminazione dal Mondiale per Club. 4 in pagella al francese da Tuttosport, che lo demolisce così: "Floppa alla grande: gli manca tutto e sembra scollegato col resto della squadra".

Stesso voto anche per Yann Sommer, decisamente negativo: "Un tranquillo pomeriggio horror: inizio col brivido, colpevole sul gol di Cano (non esce), fuori tempo su parecchi palloni prima di una gran parata su Arias". 4,5 invece per Stefan De Vrij: "Perde nel contrasto con Martinelli il pallone che dà il via all’azione del vantaggio del Flu, un susseguirsi di errori, pesante quello sotto porta al 69’".