Il migliore in campo, secondo Tuttosport, è Francesco Pio Esposito, premiato con un bel 7 dopo il meraviglioso gol di tacco
Marco Astori
Marco Astori 

Tanti promossi in casa Inter nell'amichevole di ieri sera vinta contro il Monza ai rigori. Il migliore in campo, secondo Tuttosport, è Francesco Pio Esposito, premiato con un bel 7 dopo il meraviglioso gol di tacco: " C’è la mano di Dio e c’è il tacco di Pio. Gol da 9 di razza, poi 3 minuti dopo fa il generoso".

Molto bene anche Petar Sucic, "prova positiva del croato che comincia a trovare l’intesa coi compagni e spesso pesca bene gli attaccanti - Bonny poteva fare meglio sull’assist perfetto del 10’ st", e Ange-Yoan Bonny: "È il migliore del primo tempo, con due belle azioni personali al 30’ e sul finale del tempo. La chance più grossa al 10’ della ripresa, però, la sbaglia in modo clamoroso". Entrambi da 6,5.

Rimandati invece in tre: Josep Martinez, "non perfetto in occasione del gol di Ciurria e in un paio di altre occasioni", Kristjan Asllani, "si fa saltare da Caprari sul gol del Monza, a volte è impreciso nei passaggi", e Federico Dimarco, "stagione nuova, stesso Dimarco dietro: al 18’ rischia un pasticcio in area e al 32’ si perde Ciurria sul gol. Da un suo cross nasce l’1-1".

