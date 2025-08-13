Tanti promossi in casa Inter nell'amichevole di ieri sera vinta contro il Monza ai rigori. Il migliore in campo, secondo Tuttosport, è Francesco Pio Esposito, premiato con un bel 7 dopo il meraviglioso gol di tacco: " C’è la mano di Dio e c’è il tacco di Pio. Gol da 9 di razza, poi 3 minuti dopo fa il generoso".
Inter, Tuttosport ne rimanda 3. Ma esalta Pio Esposito: “C’è la mano di Dio e poi c’è…”
Molto bene anche Petar Sucic, "prova positiva del croato che comincia a trovare l’intesa coi compagni e spesso pesca bene gli attaccanti - Bonny poteva fare meglio sull’assist perfetto del 10’ st", e Ange-Yoan Bonny: "È il migliore del primo tempo, con due belle azioni personali al 30’ e sul finale del tempo. La chance più grossa al 10’ della ripresa, però, la sbaglia in modo clamoroso". Entrambi da 6,5.
Rimandati invece in tre: Josep Martinez, "non perfetto in occasione del gol di Ciurria e in un paio di altre occasioni", Kristjan Asllani, "si fa saltare da Caprari sul gol del Monza, a volte è impreciso nei passaggi", e Federico Dimarco, "stagione nuova, stesso Dimarco dietro: al 18’ rischia un pasticcio in area e al 32’ si perde Ciurria sul gol. Da un suo cross nasce l’1-1".
