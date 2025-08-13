Tanti promossi in casa Inter nell'amichevole di ieri sera vinta contro il Monza ai rigori. Il migliore in campo, secondo Tuttosport, è Francesco Pio Esposito , premiato con un bel 7 dopo il meraviglioso gol di tacco: " C’è la mano di Dio e c’è il tacco di Pio. Gol da 9 di razza, poi 3 minuti dopo fa il generoso".

Molto bene anche Petar Sucic, "prova positiva del croato che comincia a trovare l’intesa coi compagni e spesso pesca bene gli attaccanti - Bonny poteva fare meglio sull’assist perfetto del 10’ st", e Ange-Yoan Bonny: "È il migliore del primo tempo, con due belle azioni personali al 30’ e sul finale del tempo. La chance più grossa al 10’ della ripresa, però, la sbaglia in modo clamoroso". Entrambi da 6,5.