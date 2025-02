Durante il CdA di ieri a San Siro, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha annunciato la formazione della seconda squadra nerazzurra a partire dalla prossima stagione. Giocherà in Serie C e presto ci sarà il nome e il nuovo allenatore.

"L’incontro è stato pure l’occasione per annunciare in forma solenne un progetto caro allo stesso Marotta e Oaktree, la nascita della seconda squadra per la C 2025-26: «Stiamo allestendo il modello U23, poi daremo il nome. Presenteremo la domanda in Federazione e credo non ci saranno problemi». Giocherà a Monza e tra un po’ si inizierà a pensare all’allenatore che verrà, con un’avvertenza: lavorerà gomito a gomito con Inzaghi", scrive La Gazzetta dello Sport.