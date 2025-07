Inter U23, ritiro e primi test a Riscone. Ecco come sarà composta la squadra guidata da Vecchi

Come anticipato da Fcinter1908, l'Inter U23 di Stefano Vecchi inizierà la nuova avventura con il ritiro a Riscone di Brunico. "Già tra una decina di giorni inizierà il ritiro alla Pinetina per poi spostarsi in quota, precisamente a Riscone di Brunico in provincia di Bolzano, dove verranno disputate anche le prime amichevoli. Non è escluso che un'amichevole pre stagionale possa essere disputata contro l'Inter di Chivu, a sua volta alle prese in questi giorni con la programmazione delle prime fasi della nuova annata".