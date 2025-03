"Per Lautaro non sarà facile tornare in tempo neanche nella successiva gara di Coppa Italia contro il Milan. Nonostante spinga come suo solito, lo si aspetta nel migliore dei casi in panchina nel derby di mercoledì 2 aprile. Domenica, quindi, si cerca un partner da accomodare accanto a Thuram. Da escludere Taremi che tornerà dall’Iran ad Appiano solo giovedì, ultimo della compagnia assieme ad Asllani. Correa ha potuto lavorare bene tra chi è rimasto nel centro sportivo durante la sosta e per Inzaghi ha caratteristiche e capacità di strappare da combinare con Marcus. Si giocherà il posto con l’austriaco Marko Arnautovic, tornato in patria per giocare una partita e mezzo".