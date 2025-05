Inter, una frase pronunciata da Acerbi è diventata il nuovo mantra

Francesco Acerbi si è consacrato definitivamente come eroe nerazzurro nella notte di martedì. Tra i protagonisti assoluti di Inter-Barcellona, non soltanto per l'enorme lavoro in fase difensiva, ma anche per il gol che ha dato la sterzata decisiva all'incontro. Nato da un'intuizione tutta sua, come confermato anche da Inzaghi. E dai compagni di squadra. Torna sull'episodio anche il Corriere della Sera:

"«Tu resta qua, io vado» è il nuovo mantra nerazzurro, la frase che Acerbi ha detto a Darmian prima di buttarsi come un palombaro al 93’ negli abissi della difesa del Barcellona, sempre ricchi di tesori. Ma da qui per adesso non si muove nessuno. L’Inter sa bene, perché ci è già passata due anni fa, che per arrivare nel modo migliore alla finale di Champions non bisogna abbassare i giri del motore per tre settimane, per non trovarsi a corto di ritmo al momento del dunque".