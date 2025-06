I nerazzurri sono costretti a vincere per non rischiare già l'eliminazione in attesa poi dell'ultima giornata che vedrà Lautaro e compagni sfidare il River Plate. "Non è semplice voltare pagina, non è facile farlo così a caldo, a soli ventuno giorni dall'amara finale. Le vacanze, mai come quest'anno, avrebbero fatto comodo per resettare, invece diversi giocatori dell'Inter sono pure andati in nazionale, rimediando altre batoste (vedi gli azzurri). Per Chivu non è un lavoro in discesa. Stasera i tre punti sono fondamentali e non solo per rimanere in corsa per gli ottavi, traguardo minimo che farebbe felice anche il club per gli ulteriori milioni che entrerebbero nelle casse", spiega poi Tuttosport.