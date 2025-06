"Il refrigerio ha nutrito l’umore dei nerazzurri nello scoprire i metodi nuovi del preparatore Stefano Rapetti, ma anche quello di Cristian Chivu, che ancora per un po’ dovrà improvvisare la formazione per le troppe assenze. Più di ogni altra cosa, il tecnico cerca un compagno adeguato per Lautaro, visto che Thuram ha lavorato a parte come gli altri infortunati (Dumfries si è solo riscaldato col gruppo). Nella guerra fratricida tra gli Esposito, qualche chance in più di giocare per Sebastiano, anche se Pio, finalmente convocato, avrà probabilmente minuti a gara in corsa. Le attenzioni si concentrano su di lui, che ha le stimmate del predestinato, e sui nuovi che iniziano a “tentare” il romeno. Petar Sucic non è stato ancora provato tra i titolari, mentre il brasiliano Luis Henrique, che ha ben impressionato con il Monterrey, potrebbe operare il sorpasso su Darmian", scrive La Gazzetta dello Sport.