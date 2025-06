Momenti di importanti valutazioni in casa Inter, tra un Mondiale per Club ormai alle porte e la necessità di dare forze fresche al neo tecnico Chivu. L'obiettivo della dirigenza è quello di ringiovanire la rosa, e per questo motivo si stanno valutando numerosi profili. Per quanto riguarda la difesa, uno dei nomi è quello di Cristhian Mosquera del Valencia.

Il giocatore, tuttavia, non appare così convinto dal progetto nerazzurro. Così scrive Tuttosport: "Lo spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2026, preferirebbe un ruolo da protagonista seppur in una realtà non di primissimo ordine, piuttosto che essere comprimario in un top club. Motivo per cui il Lipsia è in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore".