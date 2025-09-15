Inter, un vecchio male è rimasto in questa stagione. Chivu deve metterci una pezza in fretta

"La possibilità di riposizionare la stagione interista su binari sperati passerà da un gesto, istintivo, semplice solo in apparenza: quello che sposta un interruttore dalla modalità “Off” a “On”. Come spesso capitato in epoca recente, sabato i nerazzurri hanno girato la manopola dalla parte sbagliata, senza una ragione e per di più nel momento sbagliato: così, di nuovo, sono usciti dallo Juve Stadium con le ossa ammaccate e tanti dubbi sul futuro. Nell’ultima stagione di somme beffe è successo talmente tante volte che la cosa rischiava di non fare più notizia, ma il fatto che l’antico problema sia tornato a bussare proprio adesso, nel primo big match in questa annata di cambiamento, ha riacceso la spia di massima allerta. Nonostante si stia cercando di traghettare l’Inter oltre Inzaghi una volta per tutte, alla fine dei conti, anche con Chivu si rivedono alcune opacità che macchiano il processo rivoluzionario in atto. Da Simone a Cristian, c’è la stessa tendenza: quella a spegnersi nell’ultimo scorcio di partita, spesso facendosi rimontare, è la più pericolosa tra tutte", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Basterebbe ripensare al rigore-shock di Pedro che ha fatto cadere uno scudetto dalla tasca nerazzurra e ha iniziato la slavina di fine stagione. In realtà, prima ancora di quel 2-2 infilatosi come una freccia nella carne dell’Inter, i regali non erano mancati. Uno, addirittura, nel giorno di Pasqua: a ripensarci a distanza di mesi, la rovesciata di Orsolini al 94esimo della sfida al Dall’Ara era stata l’inizio della fine di quella strana cosa chiamata “triplete”. Subito dopo sarebbe arrivata, infatti, l’amara eliminazione nel derby di semifinale di Coppa Italia: contro il Milan, sempre all’ultimo assurdo soffio, Inzaghi aveva perso sia in campionato che in Supercoppa a Riad. Per il resto, in tanti continuano a chiedersi come sarebbe mai finita la Serie A se Chivu a Parma non avesse rimontato due gol in un amen alla sua futura squadra. O se Billing non avesse gelato Sommer all’87’ della battaglia di Napoli. Almeno in quel caso, però, il portiere svizzero nella bufera non aveva mezza colpa", aggiunge Gazzetta.