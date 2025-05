L'Inter vince di misura contro il Verona grazie a un calcio di rigore trasformato da Asllani. La Gazzetta dello Sport dà un 6 alla direzione di gara dell'arbitro Manganiello: "All'8', carambola in area del Verona, Manganiello è coperto: serve il Var per vedere in maniera chiara che Valentini allarga il braccio verso il pallone. Punibile, rigore corretto.