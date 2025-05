L'Inter batte 1-0 il Verona e rimane a 3 punti dal Napoli capolista a 3 giornate dal termine del campionato. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo per i nerazzurri è Asllani, autore del gol decisivo su calcio di rigore: "Tre cose buone, le migliori di tutta l'Inter: il rigore, il destro da fuori e l'assist per la testa di Arnautovic. Merita i complimenti dei compagni". Male, ancora una volta, Correa: "Non offre nulla, tocca centomila volte il pallone senza arrivare mai a incidere. Incredibile il passaggio corto per mandare in porta Arnautovic".