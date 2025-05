"Una riga di prosa in mezzo ai due atti del poema col Barcellona nella semifinale di Champions League. Inter-Verona è stato quella che doveva essere: il fuggevole seguito della strabiliante andata del Montjuic e l’attesa del ritorno di martedì a Milano". Così il quotidiano La Stampa parla della vittoria contro l'Hellas per uno a zero con il pubblico di San siron che non ha dovuto soffrire troppo per ottenerlo. Asllani con il rigore ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti e ha aiutato così la squadra a risparmiare energie per chi dovrà completare l'opera iniziata con il magnifico tre a tre dell'andata contro il Barcellona.