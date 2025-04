Altra brutta prestazione per l'Inter che affonda a San Siro con la Roma e perde la vetta. Il Napoli, vincente in serata col Torino, si stacca ed è ora in vetta a + 3 sui nerazzurri. Mercoledì la semifinale col Barcellona.

"L’Inter è crollata davanti a tre traguardi: la Coppa Italia è andata; lo scudetto quasi, dopo la sconfitta con la Roma e lo scatto del Napoli a +3. Difficile credere che i nerazzurri, in semifinale di Champions, con queste gambe e questa testa, possano competere con la freschezza di Lamine Yamal e con un Barcellona euforico per un altro Clasico vinto. Dopo l’impresa sul Bayern Monaco, si è spenta la luce di colpo. Tre sconfitte di fila senza segnare un gol: Bologna, Milan, Roma. All’Inter non succedeva dal 2012, l’allenatore si chiamava Ranieri. Da due anni non perdeva due match consecutivi in Serie A. Da due anni non prendeva gol in 5 partite di fila. Numeri che spalancano la crisi. Ora Inzaghi dovrà compiere un capolavoro tecnico-psicologico per raschiare energie sul fondo del barile e riversarle in Champions e nella ricorsa al Napoli", scrive La Gazzetta dello Sport.