Ora viene il bello. L'Inter, terminata la sosta nazionali, entra nella fase cruciale della sua stagione fin qui entusiasmante. Alle porte di aprile, i nerazzurri sono in corsa ancora su tutti i fronti e il sogno Triplete non è più nemmeno così nascosto. Si comincia oggi contro l'Udinese a San Siro. Scrive il Corriere dello Sport:

"E ora per l’Inter comincia il bello. Vero che alle porte c’è un aprile di fuoco, con 9 gare nei prossimi 28 giorni. Ma è la conseguenza di un percorso eccellente, che a primavere appena cominciata vede la squadra nerazzurra in corsa su tutti i fronti: Champions, campionato e Coppa Italia. Chiunque, prima di cominciare la stagione, avrebbe firmato per trovarsi in questa situazione. Insomma, la semina è stata perfetta o quasi. Ma sarà in ogni caso il raccolto a fare la differenza per dare un etichetta all'annata".