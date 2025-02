L'Inter e Simone Inzaghi non vogliono assolutamente sottovalutare l'importanza dell'impegno di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio. In palio, come ricorda il Corriere dello Sport, per i nerazzurri c'è la 30a semifinale della competizione, dove solo la Juventus (36) ha toccato tale soglia. Il tecnico nerazzurro, dunque, chiederà a tutti uno sforzo ulteriore:

"L’Inter si riaffaccia in Coppa Italia dopo oltre due mesi. Il 19 dicembre scorso aveva eliminato agevolmente l’Udinese (2-0) e alla Pinetina non c’è la minima intenzione di farsi da parte per inseguire un trofeo messo in bacheca già due volte con Inzaghi in panchina nelle stagioni 2021-’22 e 2022-’23. In più l’Inter da oggi, essendo ferma a 29, potrebbe diventare la seconda squadra dopo la Juve (36) a raggiungere le semifinali di Coppa Italia in almeno 30 occasioni".