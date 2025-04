"Il migliore in campo è stato Arnautovic: gol bellissimo dopo 13’ e assist ancora più raffinato per il raddoppio di Lautaro. La partita l’ha chiusa Bisseck. All’Allianz Arena l’eroe è stato Frattesi, assistito da uno straripante Carlos Augusto. Arnautovic, Bisseck, Frattesi, Carlos Augusto sono alternative ai titolari. Ciò che Conte fatica a trovare nella sua panchina, Inzaghi lo sta trovando nel momento decisivo della stagione. In modo particolare la cosa che più è mancata finora: il gol di scorta. Fallito, per ora, il trapianto dell’atteso Taremi, che doveva riempire il vuoto alle spalle della ThuLa, è rifiorito di colpo Arnautovic: 4 gol pesanti negli ultimi 62 giorni, in quattro partite vinte di corto muso. L’Inter che si è allungata può diventare un fattore nella volata scudetto. Ieri Inzaghi ha scoperto la sua strategia di corsa: giocarsi il bersaglio della Champions League grosso con i titolarissimi e spremere dalle alternative le energie che servono per difendere il primato in campionato. E per rincorrere la Coppa Italia", aggiunge Gazzetta.