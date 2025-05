L'esterno arrivato in prestito a gennaio dalla Roma si è reso protagonista di una buona prestazione contro il Verona

Tra i protagonisti del successo dell'Inter contro il Verona c'è anche Nicola Zalewski: l'esterno classe 2002, arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, ha fatto vedere buone cose, in particolar modo la ricerca continua del dribbling, aspetto da tempo mancante in casa nerazzurra.