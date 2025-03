"Zampata scudetto. L’Inter, per l’ottava volta consecutiva, non dà scampo all’Atalanta e, approfittando dell’inatteso pareggio del Napoli, vola a +3 in classifica. Insomma, in una domenica in cui sembravano avere tutto da perdere, Lautaro e soci hanno piazzato una vittoria pesantissima, una vera prova di forza. Sarà una dolce sosta per i nerazzurri milanesi. Che in questo modo potranno prepararsi al meglio all’aprile di fuoco che li attende. Nulla da dire sul risultato perché i tre punti sono la conseguenza di una prestazione solida e autoritaria".